Российский холдинг представил более десяти видов отечественной оптики и лазеров на выставке в Москве

Холдинг «Швабе» представляет более десяти видов дифракционной оптики, фотоприемников и лазеров на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики». На стенде также продемонстрированы астрозеркала для космической техники и другая продукция. Мероприятие проходит с 28 по 31 марта в «Экспоцентре».



Торжественное открытие выставки прошло при участии руководителя приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники холдинга «Швабе», д.т.н. Сергея Попова.



Экспозиция холдинга объединяет оптические материалы, фоточувствительные ИК-матрицы, лазерные приборы, объективы для тепловизоров и «всевидящую» SWIR-камеру. Многие из продуктов изготовлены в рамках импортозамещения.



По словам Попова, на сегодняшний день в мире около 40% продукции создается при помощи технологий фотоники.



«Это стратегически важное направление, в котором «Швабе» выступает интегратором и вносит свой вклад в его развитие», - сказал Попов.



Международная выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики» – самое посещаемое событие отрасли на территории России и стран СНГ. Холдинг представят 12 предприятий оптико-электронной промышленности – это Государственный научный центр РФ НПО «Орион», Лыткаринский завод оптического стекла, НПО «Государственный институт прикладной оптики», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Московский завод «САПФИР», Центральное конструкторское бюро «ФОТОН», Новосибирский приборостроительный завод, Красногорский завод им. С. А. Зверева, Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, предприятие «Германий», Загорский оптико-механический завод и НПО ГОИ им. С. И. Вавилова.

