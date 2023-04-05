Российский холдинг построит современную поликлинику в Череповце
Новая поликлиника откроется в Череповце в 2025 году. Ее построит холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех.
Соглашение об этом заключили директор дочерней компании «Швабе-Москва» Леонид Миневич и директор ГКУ ВО «Служба единого заказчика» Михаил Киселев. На церемонии присутствовали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и мэр Череповца Вадим Германов.
По словам гендиректора холдинга Льва Борисова, компания выиграла право на строительство современного медучреждения в открытом аукционе. При возведении поликлиники будут применены передовые практики строительства зданий и самое современное оборудование, подчеркнул он.
Поликлиника в Зашекснинском районе Череповца будет построена по национальному проекту «Здравоохранение». На ее возведение затратят 1,3 млрд рублей.
В четырехэтажном здании медучреждения разместятся отделение неотложной помощи, терапевтический и хирургический блоки, а также секции функциональной, лучевой и ультразвуковой диагностики. Работу поликлиники организуют по принципу участкового обслуживания взрослого населения, а мощность медучреждения составит 800 пациентов за смену.
По словам губернатора региона Олега Кувшинникова, площадь здания превысит 50 тысяч квадратных метров, это будет самая крупная поликлиника в Вологодской области. Глава региона выразил уверенность, что застройщик справится с поставленной задачей и выполнит ее в срок.
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