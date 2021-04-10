Российские специалисты разработали защитные маски с повышенным уровнем защиты и облегчающими дыхание фильтрами. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработчики отмечают, что в новых масках можно весь день находиться в офисе, а также заниматься спортом. Средства защиты оснащены специальными датчиками, которые контролируют концентрацию углекислого газа при вдохе и выдохе, насыщенность крови кислородом, температуру тела. Кроме того, в новых масках есть датчики качества воздуха, атмосферного давления и влажности.

Как рассказали в НТИ, благодаря использованию профессиональных фильтров маски обеспечивают высокий уровень защиты от вирусных, бактериальных и грибковых агентов, а также от пыльцы, аэрозолей, пыли. Фильтры при этом почти не задерживают поток воздуха.

Сама маска выполнена из неопрена с силиконовыми наполнениями, ее можно стирать, а фильтры — извлекать и менять после использования.

«Электроника извлекается из маски в виде кассеты, которую можно продезинфицировать. В целом один человек может носить маску, не меняя фильтр, до 48 часов», — объяснил глава дирекции развития решений ISG Neuro Павел Волков.

Новые средства защиты уже прошли успешное точечное тестирование среди спортсменов.

