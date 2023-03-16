Российские разработчики представили автомобили медпомощи на конференции в Туле
Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицины катастроф» проходит в Туле с 16 по 17 марта. В ее рамках холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех продемонстрировал автомобили, предназначенные для перевозки экстренных больных, и рассказал о воплощении в жизнь медицинских проектов.
В частности, продемонстрированы автомобили Niva Prima. Это автомобиль скорой медицинской помощи класса В и эвакуационная машина, которая может транспортировать до пяти лежащих больных. Такой транспорт приспособлен для передвижения по бездорожью и может работать в полевых условиях.
Спецтранспорт выпускается на заводе «Швабе-СпецАвто». Его не только поставляют по России, но и экспортируют в страны СНГ. В поставках участвует компания «Швабе-Москва».
В рамках деловой программы конференции замгендиректора холдинга по экономическому развитию и управлению финансами Валерий Тацкий выступил с докладом о компетенциях в оснащении медучреждений, производстве и разработке медицинских изделий.
По его словам, конференция предполагает не только разговор об инициативах холдинга, но и демонстрацию современных решений, цель которых — помогать сотрудникам служб неотложной медпомощи. Он отметил, что экспонируемые автомобили оснащены всей необходимой техникой, а их проходимость и маневренность делают возможной экстренную эвакуацию пациентов из труднодоступной местности.
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