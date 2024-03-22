Российские археологи обнаружили «спа-комплекс» фараонов Птолемеевской династии
Археологи Центра египтологических исследований Российской академии наук (ЦЕИ РАН) обнаружили «спа-комплекс» фараонов Птолемеевской династии, сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.
Отмечается, что расположение бань говорит о том, что «спа-процедуры» принимали исключительно представители царской семьи и их приближенные. Бани активно эксплуатировались, об этом говорит то, что они пережили, по крайней мере, одну перестройку и ряд ремонтов.
Внутренние части комплекса были выполнены из обожженного кирпича, а внешние – из сырцового.
Ранее в египетской провинции Минья археологи во время раскопок обнаружили верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II. Найденный кусок является продолжением нижней части статуи, обнаруженной в 1930 году. Обнаруженная часть высотой около 3,8 м сделана из известняка. На ней изображен сидящий король Рамзес II в двойной короне и головном уборе, увенчанном королевской коброй.
В верхней части задней колонны статуи также изображены иероглифические надписи титулов, прославляющие короля, что указывает на то, что размер статуи при установке ее нижней части может достигать около 7 метров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru