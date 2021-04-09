Роскомнадзор опроверг сообщения о сбоях у операторов связи из-за его оборудования

Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о сбоях у операторов связи, которые проявились из-за его технических средств противодействия угрозам, передает ТАСС.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в сети крупных федеральных и региональных операторов начали происходить системные сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном рунете».

Ведомство назвало информацию непроверенной. По его данным, замечаний о работе оборудования от операторов связи не поступало. В частности, оператор связи «Обит», о котором шла речь в публикации «Коммерсанта», не стал предоставлять Роскомнадзору детали произошедшего у них сбоя, а просто отключил оборудование ведомства без согласования с ним, что не решило проблем оператора, приводит агентство позицию ведомства. .

