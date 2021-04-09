Роскомнадзор опроверг сообщения о сбоях у операторов связи из-за его оборудования
Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о сбоях у операторов связи, которые проявились из-за его технических средств противодействия угрозам, передает ТАСС.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в сети крупных федеральных и региональных операторов начали происходить системные сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном рунете».
Ведомство назвало информацию непроверенной. По его данным, замечаний о работе оборудования от операторов связи не поступало. В частности, оператор связи «Обит», о котором шла речь в публикации «Коммерсанта», не стал предоставлять Роскомнадзору детали произошедшего у них сбоя, а просто отключил оборудование ведомства без согласования с ним, что не решило проблем оператора, приводит агентство позицию ведомства. .
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 150 / сут.
Умерли
102 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 662 / сут.
- Роскомнадзор опроверг сообщения о сбоях у операторов связи из-за его оборудования
- Названа вероятная причина роста числа заболевших COVID-19 в Москве
- ФАС объяснила рост цен на топливо
- «РЖД» увеличит количество поездов в российско-белорусском сообщении
- Политолог Марков: Зеленский мечтает стать украинским Нероном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru