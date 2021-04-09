Роскартография написала «музыку» планет Солнечной системы

Ко дню космонавтики в России Роскартография совместно с Комплексной лабораторией исследования внеземных территорий (КЛИВТ) Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАИК), а также композитором, одним из основателей музыкального стиля неоклассика в России Михаилом Мищенко и коллективами «Космонавтика» и «Бейт» создали на основе цифровых моделей рельефа небесных тел Солнечной системы музыкальные композиции.

За их основу взяли профили рельефа небесных тел Солнечной системы и преобразовали их в музыкальные колебания.

В частности, на основе оцифровки подробных карт Меркурия, Луны, Марса и его спутника Фобоса, а также ряда спутников Юпитера и Сатурна возникли композиции, вошедшие в музыкальный альманах «Ио-планетные песни». Альманах приурочен к юбилею полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина в 1961 году.

На основе космических снимков планеты создается ортофотоплан, а затем и карта местности. В частности, композиция с музыкой на основе рельефа Меркурия возникла на базе анализа кратера Рахманинов, музыка Луны - на основе рельефа в районе кратера Богуславский, музыка Марса – на основе рельефа самой высокой горы Солнечной системы Олимпа.

Главной музыкальной композицией на альбоме стал трек «Ио-планетный друг», который был создан основе рельефа вулканической горной гряды на этом спутнике Юпитера. Его аранжировку в стиле ambient написал Михаил Мищенко.

