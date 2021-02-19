Роскачество назвало способ избежать возгорания смартфона

Причиной возгорания и поломки смартфона может стать неправильно подобранное зарядное устройство. Об этом в беседе со Sputnik рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Он отметил, что зарядное устройство следует выбирать с учетом технических характеристик смартфона. По его словам, стандартный адаптер питания имеет на выходе напряжение 5 вольт и силу тока 1,5 ампера.

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Кузьменко добавил, что использование адаптеров правильной мощности поможет увеличить срок службы аккумулятора. Также он посоветовал обратить внимание на мощность переносных зарядных устройств, в которых часто делают два входа для разных гаджетов. Как утверждает эксперт, использование менее мощного разъема сохранит емкость аккумулятора на длительный срок.



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ФОТО: РИА Новости//Николай Хижняк
ТЕГИ:РоскачествоСмартфоны
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