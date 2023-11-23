Разработка московского производителя помогла россиянам в лечении сколиоза
Более 200 человек в этом году вылечили сколиоз благодаря динамической системе коррекции, которая была разработана столичным производителем инструментов из титана и имплантатов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Он отметил, что разработка компании «КОНМЕТ» для коррекции сколиоза позволяет кратно снизить среднюю продолжительность госпитализации и сократить период реабилитации. По словам Овчинского, подобный метод лечения подходит и молодым, и взрослым. Кроме того, он останется эффективным для лечения пациентов с четвертой степенью заболевания.
Так, принцип работы системы коррекции сколиотической деформации позвоночника компании основан на натяжении хирургического шнур-корда с выпуклой стороны деформированного позвоночника через установленные в позвонки винты. За счет сжатия одной стороны позвоночника происходит посегментарная коррекция сколиоза. Все используемые в системе элементы соответствуют международным стандартам, изготовлены из биосовместимых материалов и безопасны для человека.
Заведующий отделением патологии позвоночника ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России, председатель исполнительного комитета ассоциации травматологии и ортопедии РФ Сергей Колесов рассказал, что операция по установке системы проводится открытым и эндоскопическим методом. По его словам, операция проходит быстрее по сравнению с традиционной хирургией. Колесов подчеркнул, что при такой операции значительно снижается период восстановления пациента – полная нагрузка разрешается уже через шесть недель.
Москва является городом с развитым производством. В столице функционирует более четырех тысяч промышленных площадок, на которых работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Они производят, в частности, медицинское оборудование, лекарства и сложную технику.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Залужный заявил о сложной, но контролируемой ситуации на фронте
- «Отлетело сознание»: Алибасов рассказал об отравлении «Кротом» в 2019 году
- Бари Алибасов рассказал, как познакомил Пугачеву с Киркоровым
- Лыжник Большунов выиграл гонку на первом этапе Кубка России
- СМИ: Дежурная станции под Ульяновском, где столкнулись два поезда, была пьяна
- В России использование ИИ станет обязательным для получения компаниями госсубсидий
- Правительство России одобрило беспошлинную квоту на ввоз 160 тысяч тонн мяса кур
- В Воронеже задержали украинца за подготовку убийства российского офицера
- Сиделка Градского заявила, что перед смертью певец перенес инсульт
- Кехман: Хабенский отказался праздновать юбилей МХАТа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru