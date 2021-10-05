Разработчик «Спутника V» рассчитывает на регистрацию вакцины ВОЗ до конца ноября

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи рассчитывает, что вакцина от коронавируса «Спутник V» его разработки будет зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября. Об этом заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ Владимир Гущин.

По его словам, сотрудники Российского фонда прямых инвестиций, отвечающие за международную повестку, активно работают в этом плане. Как уточнил Гущин, сначала разработчик рассчитывал на регистрацию препарата в сентябре, однако теперь реальные сроки - октябрь-ноябрь.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ нет претензий к «Спутнику V», а возникшие вопросы к документам сняты. На их основе эксперты дают соответствующее заключение.

