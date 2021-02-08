Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах РФ
Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову рассмотреть вопрос заработной платы, которая выплачивается учёным в российских регионах, сообщают Известия.
В ходе Совета по науке и образованию одна из участниц совещания рассказала о попытках замаскировать низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки, после чего главе государства поручил министрам обратить на данную проблему особое внимание.
«Я знаю, понимаю, там много может быть нюансов, но посмотрите на все эти нюансы и мне подробно, пожалуйста, об этом доложите», - заявил российский лидер.
Ранее Путин отметил, что Россия - единственная в мире страна, у которой есть «уже три вакцины от COVID-19 собственной, отечественной разработки» и назвал это крупным научным успехом страны.
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