Путин поручил проверить эффективность вакцин против новых мутаций коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился проанализировать эффективность отечественных вакцин от коронавируса применительно к его новым штаммам. Информацию об этом публикует официальный сайт Кремля.

Как отмечается в документе, при необходимости следует организовать дополнительные исследования препаратов и внести соответствующие изменения в их регистрационные досье.

Как уточняет РИА ФАН, доклад по этой теме необходимо подготовить в течение месяца, и представить до 15 марта.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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