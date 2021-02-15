Путин поручил проверить эффективность вакцин против новых мутаций коронавируса
15 февраля 202118:16
Президент России Владимир Путин распорядился проанализировать эффективность отечественных вакцин от коронавируса применительно к его новым штаммам. Информацию об этом публикует официальный сайт Кремля.
Как отмечается в документе, при необходимости следует организовать дополнительные исследования препаратов и внести соответствующие изменения в их регистрационные досье.
Как уточняет РИА ФАН, доклад по этой теме необходимо подготовить в течение месяца, и представить до 15 марта.
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15 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru