Путин поручил проверить эффективность вакцин против новых мутаций коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился проанализировать эффективность отечественных вакцин от коронавируса применительно к его новым штаммам. Информацию об этом публикует официальный сайт Кремля.

Как отмечается в документе, при необходимости следует организовать дополнительные исследования препаратов и внести соответствующие изменения в их регистрационные досье.

Как уточняет РИА ФАН, доклад по этой теме необходимо подготовить в течение месяца, и представить до 15 марта.

