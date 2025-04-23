Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Первый полет полностью импортозамещенного самолета SJ-100 («Суперджет») состоялся в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Как отметили в организации, третий опытный образец воздушного судна присоединился к программе летных испытаний.

«Полностью импортозамещенный лайнер разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") совершил первый полет», — говорится в сообщении.

Испытания подтвердили стабильную работу всех систем. Воздушное судно поднялось в небо на отечественных двигателях ПД-8. Самолет показал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе.

Полет SJ-100 длился 40 минут, он прошел на высотах до 3000 м и скоростях до 500 км/ч.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал ускорить работы по импортозамещению в авиастроении, особенно для SJ-100 и МС-21, пишет Ura.ru.

