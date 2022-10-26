Победитель хакатона Портала поставщиков определён в Нижнем Новгороде

Команда, составленная из представителей разных городов России, стала победителем третьего в этом году хакатона серии Tender Hack, завершившегося 23 октября в Нижнем Новгороде. Участники соревнования представили на защиту пять проектов по оптимизации поиска товаров на Портале поставщиков. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

Он отметил, что формат мероприятия позволяет за два дня успеть сформулировать новые идеи, протестировать их, а также построить модель нестандартных подходов к решению поставленной задачи. На этот раз в хакатоне приняли участие более 100 участников из 10 городов, они сформировали 24 команды. Разработчикам предложили создать прототип механизма поиска товаров на Портале, его оптимизации и дальнейшего улучшения в процессе развития ресурса.

В итоге победителем была объявлена команда «ruT4», в которую объединились разработчики из Москвы, Чебоксар и Нижнего Новгорода. Им достался главный приз в 400 тысяч рублей. Также в состязании разработчиков приняли участие представители Нижнего Новгорода, Бора, Арзамаса, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Дзержинска, Мурома и Казани.

Хакатоны серии Tender Hack проводятся с 2020 года. В них участвуют опытные разработчики, студенты и специалисты смежного профиля. Мероприятия проводятся для поиска нестандартных решений по развитию и оптимизации Портала поставщиков. Каталог продукции ресурса превышает 1,8 миллиона товарных единиц. Доработка функционирующей системы поиска товаров даёт возможность оптимизировать и структурировать процесс, сократить время на обработку информации.

Для более полного погружения участников в тему проводились мастер-классы на тему закупок с участием экспертов Портала поставщиков, Департамента города Москвы по конкурентной политике, столичного Департамента информационных технологий, а также электронной торговой площадки «Росэлторг».

Следующий хакатон серии Tender Hack пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 13 ноября.

