Первый ПЦР-тест на малярию разработан в России

Первый ПЦР-тест для диагностики малярии зарегистрирован в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Разработанный Центральным НИИ эпидемиологии высокочувствительный тест позволяет выявить инфекцию в инкубационном и начальном периодах, а также при низком уровне инфицирования, отмечают Известия.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, с помощью ПЦР-теста удастся избежать ложноположительных результатов, которые возможны при проведении анализа крови плохого качества или недостаточно квалифицированным специалистом.

Ведомство отмечает, что набор реагентов «АмплиСенс» может использоваться для диагностики острой и хронической стадий малярии при завозных случаях, для исследований среди жителей эндемичных по малярии территорий, или как дополнительный метод диагностики инфекции в этих регионах.

