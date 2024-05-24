Первую пересадку головы человека проведут через восемь лет

Представлена технология пересадки головы от человека к человеку, сообщает «РЕН ТВ».

Первую в мире операцию по пересадке головы проведут в Германии

Всю операцию, согласно концепции, будут выполнять роботы с помощью искусственного интеллекта. Многорукие машины должны аккуратно отделить голову от туловища донора, сохранив работающим мозг, а затем присоединить ее к новому телу, сшив и склеив с позвоночником, нервами, сосудами.

Такая трансплантация может спасти неизлечимых пациентов. Первую пересадку головы проведут через восемь лет. Стоимость операции не раскрывается.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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