Первую пересадку головы человека проведут через восемь лет
24 мая 202402:02
Представлена технология пересадки головы от человека к человеку, сообщает «РЕН ТВ».
Всю операцию, согласно концепции, будут выполнять роботы с помощью искусственного интеллекта. Многорукие машины должны аккуратно отделить голову от туловища донора, сохранив работающим мозг, а затем присоединить ее к новому телу, сшив и склеив с позвоночником, нервами, сосудами.
Такая трансплантация может спасти неизлечимых пациентов. Первую пересадку головы проведут через восемь лет. Стоимость операции не раскрывается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru