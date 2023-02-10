Овчинский: Московская компания увеличила производство новейших источников электроэнергии  в 10 раз

Столичная инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» десятикратно нарастила объемы выпуска суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП) в 2022 году. Эта продукция применяется в энергетике, промышленности, системах безопасности «Умного города», на объектах телекоммуникации, а также в нефтегазовой сфере. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, ИБП на суперконденсаторах моментально реагируют на перебои в электросети и отдают токи на порядок выше, чем обычные аккумуляторы. Это особенно актуально для высокотехнологичного промышленного оборудования, которое требует бесперебойного питания. Овчинский добавил, что производитель запланировал поставку свыше 300 суперконденсаторных ИБП для систем автоматики промышленных предприятий в 2023 году.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики подчеркнул, что росту объема производства поспособствовал уход изготовителей зарубежных аналогов и готовность российских корпораций к применению новейших отечественных разработок.

Отмечается, что разработку московской инжиниринговой компании включили в дорожную карту корпорации «Росатом» по развитию высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии в 2022 году.

По мнению гендиректора компании Владимира Ворожейкина, благодаря уникальным качествам суперконденсаторные накопители реагируют на перебои с электроснабжением гораздо оперативнее, чем обычные традиционные аккумуляторные свинцово-кислотные батареи. Кроме того, суперконденсаторные ИБП компактные, неприхотливы в обслуживании и способны работать при температуре от -45°С до +65°С, в отличие от иных накопителей энергии.

Ворожейкин добавил, что применение продукции их компании в системе автоматики исключает затраты на оборот, хранение, замену и утилизацию аккумуляторов. Она позволяет полностью отказаться от обычных аккумуляторов.

