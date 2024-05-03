Опрос: 88% россиян устанавливают приложения на смартфон для развлечений
На сегодняшний день 88% россиян устанавливают мобильные приложения на смартфон для развлечений, в то время как 86% россиян используют приложения для онлайн-шопинга. Об этом говорится в исследовании компании «Ингосстрах» и Аналитического центра НАФИ.
Согласно данным, на смартфонах россиян в среднем установлено 16 мобильных приложений, при этом 84% проводят в интернете более трех часов в день. Отмечается, что за последние три года онлайн-привычки россиян сильно поменялись: в два раза увеличилось количество людей, которые стали чаще пользоваться сервисами для совершения покупок онлайн.
Исследование также показало, что 84% респондентов используют мобильные приложения из сферы финансов, а для взаимодействия с госорганами − 83% опрошенных.
В других сферах вовлеченность россиян в использование цифровых технологий также высока. В частности, свыше 70% россиян используют приложения в целях общения или работы с цифровыми инструментами. В целях, связанных со здоровьем, – 65% опрошенных. При этом 60% россиян используют мобильные приложения для покупки страховых продуктов, а 59% − для доставки еды. В сфере финансов и доставки еды россияне в основном используют одно или два приложения. В сфере общения, а также онлайн-шопинга – два-три.
Первый заместитель гендиректора страховой компании Иван Матвеев напомнил, что «Ингосстрах» активно развивает мобильное приложение IngoMobile, регулярно обновляя и внедряя новые технологии. С помощью приложения клиенты могут оформить или продлить полис, а также подать заявление на урегулирование убытков или записаться к врачу по ДМС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru