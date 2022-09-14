Определен победитель хакатона Tender Hack в Иркутске
Объявлены победители второго в этом году хакатона серии Tender Hack, посвящённого созданию сервиса аналитики для предпринимателей на Портале поставщиков. Форум для разработчиков проходил с 9 по 11 сентября в Иркутске при поддержке Департамента города Москвы по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
Как отметил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, такого рода хакатоны проводятся уже третий год. Их участники разрабатывают новые решения для Портала поставщиков.
«В этот раз перед командами стояла задача по созданию аналитического сервиса для поставщиков, который позволит участникам закупок получать сводную информацию об их деятельности на Портале, а также отслеживать динамику цен на товары и другие статистические данные. Сервис поможет предпринимателям не только оценить эффективность работы на ресурсе, но и планировать свою деятельность. Мы получили множество интересных решений, лучшие из которых могут быть реализованы на Портале», – рассказал Щербаков.
Свои идеи по созданию дашбордов — интерактивных аналитических панелей — предложили 109 участников, представлявших Иркутск и Улан-Удэ. Студенты вузов и профессионалы объединились в 23 команды по 3-5 человек. Формат хакатона позволил протестировать новые гипотезы, реализовать нестандартные решения, использовать свежий подход к решению задач.
Победителем турнира признана команда «Почти ИИ» из Иркутского национального исследовательского технического университета – она получила денежный приз в размере 400 тысяч рублей. Второе и третье места заняли также команды из Иркутска - Kailash и «Формула Успеха». Они отмечены памятными дипломами и призами.
Победители хакатона в рамках задания разработали дашборд, отображающий результативность участия в закупках для поставщика. Команда также провела эксперимент по использованию искусственного интеллекта. С его помощью участники попробовали предугадать количество закупок на ближайшие месяцы, основываясь на данных прошлых периодов.
На протяжении всего мероприятия проводились мастер-классы на тему закупок, участников консультировали эксперты Портала поставщиков, московских департаментов по конкурентной политике и информационных технологий, а также электронной торговой площадки «Росэлторг». Следующий хакатон серии Tender Hack пройдет 21-23 октября в Нижнем Новгороде.
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