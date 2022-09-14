Определен победитель хакатона Tender Hack в Иркутске

Объявлены победители второго в этом году хакатона серии Tender Hack, посвящённого созданию сервиса аналитики для предпринимателей на Портале поставщиков. Форум для разработчиков проходил с 9 по 11 сентября в Иркутске при поддержке Департамента города Москвы по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Как отметил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, такого рода хакатоны проводятся уже третий год. Их участники разрабатывают новые решения для Портала поставщиков.

«В этот раз перед командами стояла задача по созданию аналитического сервиса для поставщиков, который позволит участникам закупок получать сводную информацию об их деятельности на Портале, а также отслеживать динамику цен на товары и другие статистические данные. Сервис поможет предпринимателям не только оценить эффективность работы на ресурсе, но и планировать свою деятельность. Мы получили множество интересных решений, лучшие из которых могут быть реализованы на Портале», – рассказал Щербаков.