Онлайн-курс «Аддитивные технологии: инструмент для импортозамещения» начнется 14 июня

«Московская техническая школа» и Академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» проведут с 14 июня по 12 июля совместный онлайн-курс «Аддитивные технологии: инструмент для импортозамещения», рассчитанный на 32 академических часа. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, данный онлайн-курс позволит получить актуальные навыки и знания в сфере технологий 3D-печати. Отмечается, что курс, помимо руководителей предприятий, технический экспертов, конструкторов и инженеров, пригодится сотрудникам технических высших учебных заведений и организациям, использующим в своей работе аддитивные технологии.

Гендиректор Академии Дарья Орехова отметила, что нынешняя реальность заставила производство решать ряд задач, в том числе импортозамещение изделий, узлов техники, станков или целых производственных участков. Аддитивные технологии помогут справиться с целым спектром проблем — от прототипирования новых образцов до изготовления мелких серий. При создании онлайн-курса участвовали профессионалы, которые расскажут, как использовать в повседневной деятельности аддитивные технологии. После окончания курса станет понятно, как внедрить их на своем предприятии, добавила Орехова.

Курс включает в себя семь модулей. Сначала слушатели узнают об основных терминах и определениях. Во втором разделе участники курса узнают о наиболее популярных технологиях аддитивного производства: FFF, SLA, DLP/LCD, SLS и SLM. В рамках третьего модуля рассказывается о сферах применения аддитивных технологий. Четвертый модуль посвящен CAD-моделированию, в нем рассказывается о способах получения 3D-моделей, учитывающих особенности производства методом АТ. В пятом разделе «Реверс-инжиниринг» описываются инструменты обратного проектирования. Шестой модуль посвящен подготовке 3D-модели к печати и программному обеспечению для повышения ее точности. Наконец, в рамках седьмого модуля слушатели познакомятся с понятием генеративного дизайна, ПО для оптимизации 3D-моделей и научатся рассчитывать технико-экономическое обоснование применения аддитивных технологий на производстве.

После прохождения курса лекций участники смогут оценить полученные знания и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Занятия доступны для всех желающих — для участия в них нужно зарегистрироваться на официальном портале мероприятия.

