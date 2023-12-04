ОЭЗ «Технополис Москва» представит передовые разработки компаний на форуме

Порядка десяти производителей медизделий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представят свои передовые разработки на научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения», мероприятие пройдет с 4 по 8 декабря. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он отметил, что в медкластере столичной ОЭЗ работает более 20 предприятий. Они разрабатывают и выпускают различную высокотехнологичную продукцию, в частности, изделия для оказания первой медпомощи и стационарное оборудование. По словам Овчинского, разработки московских промышленников пользуются большим спросом на рынке, поэтому они активно инвестируют в свое производство и расширяют ассортимент.

Руководитель департамента подчеркнул, что по итогам второго квартала ткущего года производители медизделий из ОЭЗ вложили в развитие свыше миллиарда рублей и организовали порядка 140 новых рабочих мест. На отраслевом мероприятии, указал Овчинский, около 10 компаний представят свою импортозамещающую продукцию.

Так, производитель аппаратов ультразвуковой диагностики представит пять моделей, четыре из которых имеют уровень экспертного класса. Одна из новейших разработок – это портативный аппарат УЗИ, с помощью которого можно проводить исследования в том числе в условиях мобильных госпиталей и сельских амбулаторий.

Генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев рассказал, что резидент ОЭЗ Москвы, специализирующийся на выпуске лечебно-профилактической и ортопедической обуви, представит на форуме изделия для диабетической стопы на ригидной и улучшенной по внешним показателям подошве. Кроме того, будет представлена линейка для детей с ДЦП. Дегтев подчеркнул, что каждый год предприятие выпускает более пяти тысяч пар обуви для диабетиков и свыше двух тысяч пар на протез.

Кроме того, еще один резидент ОЭЗ представит на форуме аппарат искусственной вентиляции легких, который предназначен для всех групп пациентов, включая новорожденных весом от 500 граммов. А компания-резидент по производству медизделий для оказания скорой помощи покажет свою новейшую разработку – аппарат для сердечно-легочной реанимации, который автоматически осуществляет массаж сердца при его остановке.

