Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии
Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2021 год стали американские учёные Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Об этом объявил Нобелевский комитет на своем сайте и в соцсетях.
Исследователи отмечены наградой за открытие рецепторов, которые отвечают за восприятие температуры и осязание. Как отмечается в пресс-релизе, способность человека чувствовать тепло, холод и прикосновение имеет важное значение для выживания, а также подкрепляет наше взаимодействие с окружающим миром.
В обычной жизни люди воспринимают эту реакцию организма как само собой разумеющуюся. Однако механизм возбуждения нервных импульсов для восприятия температуры и давление на поверхность тела был до сих пор не объяснён. Этот вопрос и сумели решить нынешние лауреаты.
В рамках Нобелевской недели в ближайшие дни станут известны обладатели награды и в других номинациях. В этом году в связи с пандемией коронавируса церемонии вручения Нобелевских премий пройдут в странах, где находятся победители, а не на традиционной церемонии в столице Швеции Стокгольме.
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