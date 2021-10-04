Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2021 год стали американские учёные Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Об этом объявил Нобелевский комитет на своем сайте и в соцсетях.

Исследователи отмечены наградой за открытие рецепторов, которые отвечают за восприятие температуры и осязание. Как отмечается в пресс-релизе, способность человека чувствовать тепло, холод и прикосновение имеет важное значение для выживания, а также подкрепляет наше взаимодействие с окружающим миром.

В обычной жизни люди воспринимают эту реакцию организма как само собой разумеющуюся. Однако механизм возбуждения нервных импульсов для восприятия температуры и давление на поверхность тела был до сих пор не объяснён. Этот вопрос и сумели решить нынешние лауреаты.

В рамках Нобелевской недели в ближайшие дни станут известны обладатели награды и в других номинациях. В этом году в связи с пандемией коронавируса церемонии вручения Нобелевских премий пройдут в странах, где находятся победители, а не на традиционной церемонии в столице Швеции Стокгольме.

