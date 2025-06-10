Объвлены лауреаты госпремии в области науки за 2024 год
Лауреатами государственной премии РФ в области науки и технологий за 2024 год стали трое российских ученых. Об этом сообщили в Кремле.
Победителей объявил помощник президента Андрей Фурсенко.
Так, премию присудили заведующему кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета, доктору физико-математических наук Николаю Кузнецову. Еще одним лауреатом стал директор Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук, академик РАН Николай Макаров. Кроме того, госпремию получил ведущий научный сотрудник, завлабораторией Московского физико-технического института (национального исследовательского университета), доктор физико-математических наук Максим Никитин.
Между тем в Московской области начался прием заявок на участие в профессиональной премии для врачей, пишет 360.ru.
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