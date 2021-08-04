Обнаружено новое средство против COVID-19
Найдено новое средство от COVID-19. Оказывается, цветковое растение Nigella sativa может быть использовано в будущем как новое средство от коронавируса. Растение имеет второе название: чернушка посевная. Оно растет в Северной Африке, а также в Западной Азии. Об этом сообщает журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.
Ученые обнаружили в составе чернушки посевной тимохинон – активный компонент растения. Он может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию. Специалисты уверены, что тимохинон также может блокировать цитокиновый шторм, проявляющийся у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19.
Уже доказано, что тимохинон предотвращает высвобождение провоспалительных химических веществ, таких как интерлейкины. Это означает, что он может играть потенциальную роль в лечении аллергических состояний, например, астмы, экземы, а также артрита, включая ревматоидный и остеоартрит, и даже рассеянного склероза.
Чернушка посевная чрезвычайно полезна. Она помогает лечить многие заболевания: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и сахарный диабет. В качестве противовоспалительного средства растение помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, а также детской эпилепсией.
Ранее эстонские ученые создали спрей для носа, который защищает от всех основных штаммов COVID-19. Он спасает от исходного уханьского варианта, «дельта»-варианта индийского происхождения, а также от британского, южноафриканского и бразильского вариантов. Об этом сообщает портал rus.postimees.
Отмечается, что с юридической точки зрения спрей не является лекарством или медицинским устройством, однако он и информация о нем были согласованы с с департаментом лекарственных средств и с департаментом здоровья.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- В Евросоюзе объяснили задержки одобрения вакцины «Спутник V»
- АТОР предложила восстановить международный туризм до конца пандемии
- Привитым и переболевшим COVID-19 российским донорам раскрыли сроки сдачи крови
- Российский дипломат: Украина не вступит в Евросоюз
- Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского «ошибкой»
- В Москве расширили список бесплатных лекарств
- Обнаружено новое средство против COVID-19
- Генпрокуратура намерена взыскать $126 млн с Абызова и «Альфа-банка»
- «Как турист». В Крыму назвали условия для визита Владимира Зеленского
- Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru