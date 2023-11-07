Обнаружена самая древняя чёрная дыра во Вселенной
Учёные - астрономы объявили об обнаружении самой древней чёрной дыры из всех до сих пор известных. Согласно расчётам, она образовалась спустя 470 миллионов лет после Большого взрыва, говорится в статье Nature Astronomy.
Предполагаемый возраст космического объекта – 13,2 миллиарда лет. Открытая чёрная дыра в 10 раз превышает своими размерами аналогичную структуру под названием Sagittarius A* (Стрелец А*) в нашей галактике Млечный Путь. Масса нового объекта составляет от 10% до 100% массы всех звезд в галактике UHZ1, в которой он находится.
Сама галактика UHZ1, если наблюдать с Земли, расположена за скоплением Abell 2744, которое удалено на 3,5 млрд световых лет от нашей планеты. Открытеи сделал инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб». Он сумел различить свечение галактики благодаря эффекту гравитационного линзирования, который увеличивает свет в несколько раз.
Вслед за этим космическая обсерватория «Чандра» уловила рентгеновское излучение, испускаемое газом вокруг черной дыры.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее международная группа астрофизиков зафиксировала, как чёрную дыру «стошнило» остатками звезды, которую она «проглотила».
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