Экс-советник Путина усомнился в эффективности маркировки дипфейков

Можно обязать все СМИ прогонять фото и видео перед публикацией через условную систему антидипфейк, также можно обязать сервисы закачивать фото и видео только после анализа соответствующей службы, но это не решит проблему, рассказал в разговоре с НСН экс-советник Владимира Путина, основатель LiveInternet Герман Клименко.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что не исключает появления к концу года механизма маркировки дипфейков. Так, дипфейк – это технология, позволяющая создавать и заменять элементы на существующих фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей. Герман Клименко отметил, что маркировка дипфейков с большой вероятностью будет бесполезна.

«Либо господин Горелкин плохо понимает природу и происхождение дипфейков, либо он не озвучил весь механизм. Его формулировка выглядит как очередная хотелка депутата, чтобы Солнце всходило на Западе, а заходило на Востоке. Сама технология дипфейков совершенствуется и не очень понятно, каким образом успевать за ними и нужно ли это. Как декларация звучит красиво, но как практика применения… Можно обязать, например, заставить все СМИ перед тем, как публиковать видео или фото, прогонять это через систему антидипфейк, что пропустит, то пропустит. А как поступать с историями, которые вываливаются с айфонов, когда люди снимают видео... Можно обязать сервисы закачивать видео только после анализа службы дипфейка. Но сомневаюсь, что это решит проблему», - сказал Клименко.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» сообщила, что занимается разработкой сервиса для распознавания фейков на фото и видео. Отмечалось, что функция будет запущена в течение полугода. Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» тогда отмечал, что как только появятся программы, которые начнут распознавать дипфейки, тут же разработают алгоритмы, которые будут обходить их работу.

