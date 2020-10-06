Новый iPhone могут представить 13 октября

Компания Apple сообщила дату возможной презентации нового iPhone, передаёт портал Macrumors.

Американская корпорация анонсировала специальное мероприятие, которое состоится 13 октября в штаб-квартире компании в Калифорнии. Событие пройдёт в онлайн-формате: Apple проведёт трансляцию из Apple Park. Ожидается, что в ходе мероприятия компания презентует новое поколение iPhone - смартфоны iPhone 12.

Портал отмечает, что возможна презентация четырёх моделей смартфонов разных размеров. Вероятно, одна из моделей будет называться iPhone 12 mini, а модель iPhone 12 Pro Max будет иметь самый большой дисплей среди всех смартфонов Apple.

Ранее компания провела презентацию новых моделей планшетов iPad и iPad Air, а также умных часов Apple Watch. Их представили 15 сентября на ключевой презентации Apple.

