Новый iPhone могут представить 13 октября
Компания Apple сообщила дату возможной презентации нового iPhone, передаёт портал Macrumors.
Американская корпорация анонсировала специальное мероприятие, которое состоится 13 октября в штаб-квартире компании в Калифорнии. Событие пройдёт в онлайн-формате: Apple проведёт трансляцию из Apple Park. Ожидается, что в ходе мероприятия компания презентует новое поколение iPhone - смартфоны iPhone 12.
Портал отмечает, что возможна презентация четырёх моделей смартфонов разных размеров. Вероятно, одна из моделей будет называться iPhone 12 mini, а модель iPhone 12 Pro Max будет иметь самый большой дисплей среди всех смартфонов Apple.
Ранее компания провела презентацию новых моделей планшетов iPad и iPad Air, а также умных часов Apple Watch. Их представили 15 сентября на ключевой презентации Apple.
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