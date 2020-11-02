Новая презентация Apple пройдёт 10 ноября

Компания Apple анонсировала новую презентацию, на которой может представить ноутбук на основе нового процессора компании.

На официальном сайте Apple появился анонс события, которое пройдёт 10 ноября в 20 часов по Москве. Как сообщает агентство Bloomberg, на презентации ожидается появление устройств с новыми процессорами. Вероятно, Apple представит новые модели MacBook Air, двенадцатидюймовый MacBook или обновлённый моноблок iMac.

Кроме того, ожидается, что компания презентует ряд других устройств, среди которых наушники AirPods Studio, цифровая метка для поиска вещей AirTags, телевизионная приставка Apple TV, зарядная станция AirPower, очки дополненной реальности Apple Glass.

Грядущая презентация станет третьим осенним событием Apple. 15 сентября компания представила новые модели планшетов iPad и iPad Air и умных часов Apple Watch, а 13 октября состоялась презентация новой линейки смартфонов iPhone 12.

