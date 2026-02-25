Новая лаборатория по подготовке кадров для «Швабе» открылась в Вологодском госуниверситете

Новая учебно-исследовательская лаборатория оптических приборов и систем создана в Вологодском государственном университете по инициативе Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех). В перспективе на ее базе создадут инженерную школу «Оптические системы и технологии» для ежегодного обучения до 100 специалистов.

Проект реализован в рамках региональных мероприятий Десятилетия науки и технологий. Правительство Вологодской области выделило на оснащение лаборатории 30 миллионов рублей — закуплено современное оборудование, включая спектрометр, осциллограф, 3D‑принтер и комплекты для микроскопии.

Заместитель генерального директора по развитию персонала холдинга «Швабе» Алексей Атланов отметил, что вуз стал опорной площадкой для подготовки кадров под задачи ВОМЗ. Генеральный директор ВОМЗ, руководитель Вологодского регионального отделения Союза машиностроителей России Василий Морозов добавил, что лаборатория позволит готовить квалифицированных инженеров, готовых сразу включиться в работу.

С 2023 года ВоГУ реализует сетевую программу с ВОМЗ и МГТУ им. Н. Э. Баумана по профилю «Оптические приборы и системы в машиностроении». По целевой квоте учатся 34 студента: они осваивают оптические технологии, проходят практику на заводе с первого курса (с закреплённым наставником), а после аттестации получат квалификации «инженер‑технолог» и «инженер‑конструктор» и будут трудоустроены на ВОМЗ.

Студенты из других вузов также проходят практику на предприятиях холдинга «Швабе», включая Московский завод «САПФИР», Красногорский завод им. С. А. Зверева, Новосибирский приборостроительный завод, Государственный научный центр РФ НПО «Орион», Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, Загорский оптико-механический завод, НПО «Государственный институт прикладной оптики», Лыткаринский заводоптического стекла, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха и другие.

