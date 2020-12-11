Названы способы защитить аккаунты в соцсетях

Для защиты аккаунтов в соцсетях лучше всего привязать их к реально действующей почте и телефону, передает ТАСС.

Нужно активировать и двухфакторную аутентификацию, чтобы при каждом заходе в соцсеть приходила смс с паролем. При этом аккаунт в Instagram лучше привязать к фейсбуку.

Если ваша страница является публичной и ее смотрят не только ваши друзья, то лучше пройти верификацию страницы.

На фейсбуке можно выбрать 3-5 человек, которые смогут прислать ссылку на вход, если вы потеряли пароль. При этом сам пароль должен быть максимально сложным и регулярно меняться. Например, он может быть анаграммой стихотворения. записанной английской раскладкой клавиатуры.

