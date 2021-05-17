Названа функция в Android, которую надо отключить
Пользователей Android предупредили об опасном сервисе на их телефоне. По мнению эксперта в области информационной безопасности Зака Доффмана, им следует отключить мессенджер Android Messages от Google, сообщает Forbes.
Как сообщают эксперты, это приложение не имеет сквозного шифрования, и поэтому является небезопасным.
Уже запущена бета-версия программы. В ней ей защита переписок от слежки, но это не касается групповых чатов – их поддержка в бета-версии менеджера пока не подключена.
В это же время число пользователей Android Messages растет, поскольку этот мессенджер устанавливается по умолчанию для многих пользователей Samsung.
Эксперт упомянул и другие мессенджеры, в которых отсутствует защита переписок от слежки, в частности Facebook Messenger и Telegram.
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