Наталья Сергунина подвела итоги хакатона Moscow City Hack

Призовые места на хакатоне Moscow City Hack заняли 15 команд, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Всего в соревновании приняли участие 114 команд из 79 субъектов РФ. «Объединившись в команды, они разрабатывали собственные цифровые решения под конкретные практические задачи столичных ведомств и технологических компаний», — рассказала Сергунина.

Участники конкурса работали над поиском решений 72 часа. После этого их проекты оценивали на оригинальность, эффективность и потенциал успешности. Три команды победителей получили гранты на разработку образовательных программ, а 12 призеров разделили между собой призовой фонд в два миллиона рублей.

Хакатон Moscow City Hack проходил в столице с 11 по 14 июня. На нем участники из IT-сферы могли заявить о себе и получить поддержку спонсоров.

