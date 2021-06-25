Наталья Сергунина подвела итоги хакатона Moscow City Hack
Призовые места на хакатоне Moscow City Hack заняли 15 команд, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Всего в соревновании приняли участие 114 команд из 79 субъектов РФ. «Объединившись в команды, они разрабатывали собственные цифровые решения под конкретные практические задачи столичных ведомств и технологических компаний», — рассказала Сергунина.
Участники конкурса работали над поиском решений 72 часа. После этого их проекты оценивали на оригинальность, эффективность и потенциал успешности. Три команды победителей получили гранты на разработку образовательных программ, а 12 призеров разделили между собой призовой фонд в два миллиона рублей.
Хакатон Moscow City Hack проходил в столице с 11 по 14 июня. На нем участники из IT-сферы могли заявить о себе и получить поддержку спонсоров.
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