ЕС отменил санкции против трех банков Таджикистана
Три банка Таджикистана исключили из санкционного списка Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка республики.
Отмечается, что по итогам переговоров сторон были пересмотрены ограничения, введенные ранее.
«Европейская комиссия... исключила из санкционного списка три кредитно-финансовые организации страны - "Спитамен Банк", "Душанбе Сити Банк" и Коммерцбанк, которые ранее входили в 19-й пакет санкций», - указано в сообщении.
Брюссель принял такие меры в рамках своего решения от 23 апреля, касающегося 20-го пакета европейских санкций.
Ранее ЕС одобрил очередные антироссийские санкции, они касаются 46 судов, 117 граждан и 60 юридических лиц, пишет Ura.ru.
