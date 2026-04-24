ЕС отменил санкции против трех банков Таджикистана

Три банка Таджикистана исключили из санкционного списка Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

Отмечается, что по итогам переговоров сторон были пересмотрены ограничения, введенные ранее.

«Европейская комиссия... исключила из санкционного списка три кредитно-финансовые организации страны - "Спитамен Банк", "Душанбе Сити Банк" и Коммерцбанк, которые ранее входили в 19-й пакет санкций», - указано в сообщении.

Брюссель принял такие меры в рамках своего решения от 23 апреля, касающегося 20-го пакета европейских санкций.

Ранее ЕС одобрил очередные антироссийские санкции, они касаются 46 судов, 117 граждан и 60 юридических лиц, пишет Ura.ru.

