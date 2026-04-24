В России предотвратили теракт против руководства Роскомнадзора
Силовики предотвратили теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Преступление было предотвращено 18 апреля. Злоумышленники планировали теракт путем подрыва автомобиля с применением взрывного устройства.
Как отметили в ФСБ, в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, которые участвовали в подготовке преступления. Злоумышленников завербовали спецслужбы Украины через мессенджер Telegram. Главарь группировки, житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал сопротивление с использованием огнестрельного оружия, его нейтрализовали.
Во время обысков у террористов изъяли в том числе СВУ, гранату, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы и два газовых пистолета. Также у злоумышленников нашли неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, инструкцию по вступлению в состав запрещенной украинской террористической организации.
Как отметили в ФСБ, Киев пытается сорвать мероприятия по обеспечению безопасности информационного пространства в РФ, в том числе по блокировке Telegram.
Ранее в Пятигорске предотвратили взрыв у объекта силового ведомства, в подготовке которого участвовала гражданка Германии, пишет Ura.ru.
