На российских дорогах появится светофор новой модели

Умный светофор ДС7-Лайт скоро появится на российских дорогах. Разработку Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова (УОМЗ) в рамках международной выставки «Иннопром-2025» представил холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех.

Как сообщили в компании, использование полимерного материала и компактной электроники позволило почти в два раза – до 3-4 кг – сократить вес различных модификаций светофора. Потребляемая мощность также уменьшилась до 10-12 Вт, что сделало устройство вдвое экономичнее. При этом яркость сигналов осталась на прежнем уровне. Изделие прошло сертификацию и появится на рынке до конца года.

Как подчеркнул генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин, светофоры нового поколения «Швабе» уже используются во многих российских регионах. При этом формирование комфортной и безопасной городской среды остаётся одним из важных направлений работы холдинга.

«Спрос на технологичные решения растет, и мы стараемся соответствовать этому тренду: постоянно пробуем новое, тестируем свежие идеи и осваиваем серийное производство перспективных разработок. Не только в области транспорта, но и медицинской, геодезической техники, камер для самых разных сфер применения», – отметил Калюгин.

Холдинг «Швабе» показал на «Иннопром-2025» и ряд других перспективных разработок. В частности, систему мониторинга железных дорог, которая позволяет отследить деформацию полотна. По итогам испытаний испытан на Алтайской дистанции Западно-Сибирской железной дороги опытный образец получил положительные отзывы. Кроме того, участники мероприятия увидели передовые образцы изделий «Швабе» для медицины, геодезии и видеонаблюдения.

На выставке холдинг «Швабе» представляли Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова, Новосибирский приборостроительный завод и Государственный научный центр РФ НПО «Орион». В работе «Иннопрома» также участвовали Вологодский оптико-механический завод, Красногорский завод им. С.А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла, НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха и другие предприятия холдинга.

15-я международная промышленная выставка «Иннопром-2025» проходила в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Главная тема – «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В деловую программу выставки вошли более 100 мероприятий с участием порядка 11 тысяч организаций и компаний из 60 стран мира.

