На Магнитогорском металлургическом комбинате будет построена частная LTE-сеть МегаФона

Сеть Private LTE станет для Магнитогорского металлургического комбината важным шагом к цифровизации всего предприятия. К 2022 году МегаФон развернет ее на площади свыше 11 тысяч гектаров, более половины которой занимают производственные помещения. Современное телекоммуникационное оборудование в перспективе обеспечит бесшовный переход на использование технологии 5G.

Как сообщил главный специалист по информационным технологиям «ММК» Вадим Феоктистов, уже в следующем году МегаФон развернет сеть базовых станций и телеком-объектов на площади свыше 11 тысяч гектаров. Современное цифровое оборудование позволит металлургическому гиганту в перспективе перейти на использование технологии 5G.

«Помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных нам была крайне важна помехоустойчивость, которая просто необходима в условиях работы в цехах комбината», — подчеркнул Вадим Феоктистов.

Он также отметил, что строительство выделенной сети решит многие задачи не только непосредственно на производстве, но и на всей территории ММК. Например, планируется использовать сервисы Private LTE для внедрения «умных» складов на базе Oracle WMS. Применение данной технологии сэкономит для предприятия порядка 50 млн рублей на развертывании дорогостоящей сети Wi-Fi на открытой площадке.

Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2600 МГц. Специалисты поясняют, что разность частотных диапазонов, с одной стороны обеспечит наилучшее проникновение сигнала связи внутрь производственных цехов, с другой – гарантирует самые высокие скорости передачи данных.

«Помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных нам была крайне важна помехоустойчивость, которая просто необходима в условиях работы в цехах комбината», — подчеркнул Вадим Феоктистов.

В МегаФоне отмечают, что Магнитогорский металлургический комбинат - это многолетний партнер и клиент компании. За последние годы накоплен богатый опыт совместного внедрения цифровых решений в производственной цепочке складирования и транспортировки сырья.

«Строительство сети Private LTE — это новый этап нашего сотрудничества, который поможет ММК в цифровизации самых сложных технологических процессов, позволит повысить эффективность и безопасность производства», - рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Новое соглашение о сотрудничестве рассчитано на 5 лет. За этот период предполагается комплексное сотрудничество в сфере развития интернета вещей и цифровизации предприятия, в том числе внедрения технологий промышленного интернета вещей (IoT), сервисов на основе видеоаналитики и систем позиционирования производственных объектов, а также улучшение телеком-инфраструктуры на территории Магнитогорска.

