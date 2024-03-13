На Кубани родился первый клонированный теленок

Животное родилось на ферме «Рассвет». Теленка произвели от коровы с рекордными надоями. В компании отметили, что в перспективе технология даст значительный экономический эффект для отрасли животноводства.

Отмечается, что эксперименты по выведению клонированных коров начались несколько лет назад. Над проектом работают специалисты в области генетики, клеточных технологий, зоотехники и инженерии.

В январе 2024 года стало известно, что ученые из Китая клонировали находящихся под угрозой исчезновения тибетских коров, сообщает «Радиоточка НСН».

