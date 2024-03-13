На Кубани родился первый клонированный теленок
В Краснодарском крае впервые в России родился теленок, клонированный методом Handmade Cloning, пишет ТАСС со ссылкой на группу компаний «Прогресс Агро».
Животное родилось на ферме «Рассвет». Теленка произвели от коровы с рекордными надоями. В компании отметили, что в перспективе технология даст значительный экономический эффект для отрасли животноводства.
Отмечается, что эксперименты по выведению клонированных коров начались несколько лет назад. Над проектом работают специалисты в области генетики, клеточных технологий, зоотехники и инженерии.
В январе 2024 года стало известно, что ученые из Китая клонировали находящихся под угрозой исчезновения тибетских коров, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru