На форуме «ГОСЗАКАЗ» представлены телескопы и микроскоп с очками виртуальной реальности

В Москве открылся VIII Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» с участием холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, который представляет современное высокотехнологичное оборудование, созданное в рамках работы по диверсификации и импортозамещению.



Так, на выставке холдинг показывает инфузионную технику, которую применяют для дозированной подачи лекарств пациентам. Также на стенде размещено устройство подготовки к аналитическому этапу биологических проб, реагентов и реакционных смесей – термошейкер ШТ-5.



Кроме того, на выставке можно увидеть микроскоп МБС-10М с системой стереоскопического документирования, дополненный очками виртуальной реальности. Такая разработка позволяет анализировать недоступную при визуальном наблюдении информацию об исследуемом объекте.



Кроме того, холдинг показывает обширную линейку оптических устройств. В частности, телескопы «Астро-Апо» и Levenhuk Lzos Dob. Указывается, что с их помощью можно наблюдать и фотографировать более 100 небесных объектов. В числе экспонатов также представлена видео-тепловизионная система для автоматизированного обнаружения аномального поведения удаленных объектов.



На выставке продемонстрирован и светофор нового поколения ДС-10.



Гендиректор «Швабе» Вадим Калюгин рассказал, что экспозиция холдинга в этом году включает уже известные в России разработки. По его словам, большинство из них кратно улучшают жизнь людей.



Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» будет работать с 19 по 21 апреля включительно на территории Инновационного центра «Сколково».



«Швабе» в этом году здесь представляют Новосибирский приборостроительный завод, Лыткаринский завод оптического стекла, Московский завод «САПФИР», НПО «Государственный институт прикладной оптики», Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, Красногорский завод им. С. А. Зверева и компания «Швабе-Москва».

