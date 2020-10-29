Мужчинам грозит неизвестная ранее смертельная болезнь

Жителям Земли мужского пола угрожает новое опасное смертельное заболевание. Новую патологию впервые в медицинской литературе описали исследователи из США. Летальность недуга может достигать 40%.

Заболевание получило название синдром VEXAS. Он характеризуется несколькими присущими ему признаками. Среди основных – необъяснимая лихорадка, активное тромбообразование, воспалительные процессы хрящевой и легочной ткани. Ещё один симптом заключается в воспалении кровеносных сосудов.

Правда, судя по всему, заболевание не столь распространено, поскольку речь, скорее всего, идёт о генетической аномалии, отмечает «Свободная пресса». Исследователи установили, что развитие синдрома вызывает мутация в гене UBA1.

Специалисты пока выявили только 50 мужчин с этой мутацией, хотя, не исключают, что их может быть больше на порядок.

