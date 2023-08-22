Московское предприятие увеличило выпуск газоанализаторов на 10%

Московский производитель газоаналитического оборудования нарастил производственные мощности на 15%, что позволило увеличить выпуск готовой продукции на 10%, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Так, оборудование компании «Промприбор-Р» позволяет контролировать наличие токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон.

«Компания активно инвестирует в собственное развитие для роста объемов выпуска продукции. Так, ей удалось на 200 квадратных метров увеличить площади, провести модернизацию оборудования и расширить штат сотрудников», – рассказал Овчинский.

По словам генерального директора компании Ивана Лебедева, газовый анализ среды сегодня необходим во многих отраслях – от нефтедобывающей до легкой, в коммунальном хозяйстве, а также в медицине. Техническое оснащение позволяет снизить аварийность на опасных производственных объектах.

