Московский производитель применил ИИ на производстве 3D-сканеров

Московская компания «ТЕКСЕЛ», которая специализируется на производстве 3D-сканеров, упростила восемь процессов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«ИИ ускоряет процесс найма сотрудников до 2–3 дней, а также создает новые креативные концепции», - отметил он, добавив, что использование ИИ также приносит экономическую выгоду.

По словам гендиректора «ТЕКСЕЛ» Максима Федюкова, ИИ не только выполняет монотонные задачи, но и способствует генерации новаторских идей, значительно улучшая креативные ресурсы наших команд. «Сотрудничество между человеком и машиной позволяет нам не только повысить эффективность, но и переосмыслить традиционные подходы к управлению и развитию бизнеса», – подчеркнул Федюков.

Директор по цифровым креативным индустриям «Сколково» Алексей Каленчук уточнил, что нейросети на данный момент в основном применяют в качестве ассистентов в режиме «второго пилота» или для проверки и контроля качества.

Подобные инновационные инструменты для автоматизации производственных и административных процессов можно найти в столичном реестре высокотехнологичных решений «Банк технологий».

В Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открываются до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

