Московский производитель оснастил Интернетом поезд Деда Мороза
Передвижную резиденцию Деда Мороза обеспечили интернетом и связью по маршруту следования с помощью столичного производителя оборудования для транспортной инфраструктуры, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Речь идет о компании «Инкарнет», которая с 2007 года разрабатывает и внедряет комплексные решения по обеспечению транспорта беспроводным интернетом.
«Предприятие активно развивается – в 2023-м оно вдвое увеличило производственные мощности благодаря запуску новых линий. Это позволило выпускать больше изделий, выводить на рынок новые модели, расширять клиентскую базу и реализовывать уникальные проекты», – сообщил Овчинский.
Компания оснащает беспроводным интернетом поезда дальнего следования и скоростные поезда «Ласточка», а также частные автомобили, морской и речной транспорт.
«У нашей компании около тысячи реализованных кейсов, за которыми стоит опыт разработки, преодоление технических трудностей, создание и внедрение инновационных технологий. Заказчикам доступно двенадцать продуктовых линеек», – отметил основатель и гендиректор «Инкарнета» Антон Есин.
В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открываются 40–50 средних и крупных предприятий, около 100 малых предприятий. Развиваться им помогают меры поддержки столичных властей, включающие в том числе субсидии и целевые займы.
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