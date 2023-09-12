Московские инженеры создали устройство для оцифровки крупноформатных документов

Инженеры московской технологической корпорации разработали линейку сканеров для перевода в цифровой вид чертежей, технической документации, архивных подшивок и других крупноформатных документов, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сканеры, разработанные столичной корпорацией «ЭЛАР», применяются для бесконтактной оцифровки архивных дел, книг, чертежей, карт, картин, газет и различных документов широкого формата», - отметил он.

Разработка представляет собой планетарный сканер формата А1/А0 с максимальным уровнем автоматизации процессов. Изделия представленной серии оснащены мощными отечественными промышленными камерами разной степени детализации, самая продвинутая версия обеспечивает разрешение свыше 3,5 тысячи точек на дюйм. Возможны модификации под проектные требования заказчиков, среди которых - музеи, архивы, фонды и библиотеки, предприятия оборонно-промышленного комплекса и конструкторские бюро.

Как уточнил руководитель департамента маркетинга предприятия Артем Вартанян, сканеры поставляются с предустановленным программным обеспечением собственной разработки, использующим, в том числе, специальные интеллектуальные алгоритмы для сканирования и обработки изображений.

Москва – город с развитым производством. В российской столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых заняты 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

