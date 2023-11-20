«Московская техническая школа» представила сервисы для поиска образовательных программ

Раздел проекта «Московская техническая школа» («МТШ») на Инвестиционном портале столицы пополнился сервисами для упрощения выбора образовательных программ. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.



По его словам, помимо обширного перечня программ повышения квалификации, «МТШ» предоставляет промышленникам развитую образовательную инфраструктуру. Так, кроме информационных ресурсов «МТШ», выбрать обучающий курс можно на Инвестпортале города. Овчинский отметил, что недавно на портале появились поисковые фильтры, с помощью которых можно подобрать программу в соответствии с индивидуальными запросами предприятий и инженеров.



Так, поиск ведется по шести пунктам. Пользователь может выбрать вуз или другое образовательное учреждение, конкретное направление обучения, формат занятий и их длительность, а также стоимость и число обучающихся в группе. Кроме того, можно найти интересующие курсы с помощью поисковой строки.



«Московская техническая школа» – это проект столичного правительства, который был создан в 2021 году. Его целью является повышение квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями. Для сотрудников предприятий предусмотрено более 120 программ повышения квалификации. За время работы проекта было подготовлено порядка 1,4 тысячи инженеров. Обучение могут пройти все специалисты промпредприятий столицы, Москва компенсирует до 95% стоимости обучения.



В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что на Инвестпортале представлено около 30 онлайн-сервисов. С помощью портала промышленники могут быстро получить информацию о мерах поддержки, преференциях, льготах и налоговых режимах. Портал также позволяет инвесторам оперативно найти площадку под открытие или развитие производства и дает возможность прямой коммуникации с правительством Москвы.

