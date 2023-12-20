«Московская техническая школа» открыла направление «Промышленные практики»

Новое специальное направление «Промышленные практики», призванное повысить профессиональные компетенции слушателей при взаимодействии с производственными технологиями и современным промышленным оборудованием, открылось в рамках проекта «Московская техническая школа». Об этом заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, данное направление поможет обучающимся освоить на практике передовые навыки, научиться работать с актуальными производственными методиками и современными автоматизированными станками. Сегодня в рамках спецпрограммы инженеры могут учиться уже по двум курсам.

Спецнаправление разрабатывали два партнера проекта. Так, предприятие «Мехдеталь» помогало создавать очный курс «Программа обучения операторов металлообрабатывающих станков с ЧПУ». В свою очередь Московский авиационный институт участвовал в создании очно-дистанционной программы «Современные методы контроля качества геометрии изделия и обратного инжиниринга». По завершении курса слушатели станут обладателями удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

По словам директора по кадрам предприятия «Мехдеталь» Артема Наумова, компания более 15 лет занимается контрактным производством изделий машиностроения и может похвастаться значительным парком оборудования, на котором более двух лет обучает наладчиков и операторов станков с ЧПУ. Накопленный опыт завод решил использовать для подготовки специалистов для других предприятий, учитывая их специфику.

Цель созданного в 2021 году проекта «Московская техническая школа» — повышение квалификации инженеров при взаимодействии с передовыми технологиями, развивающими промышленный потенциал и оптимизирующими производственные процессы. В его рамках доступны свыше 120 программ повышения квалификации, по которым подготовили порядка 1400 инженеров.

