«Московская техническая школа» и Сколтех запустили курсы по искусственному интеллекту

«Московская техническая школа», с которой сотрудничают уже 70 партнеров, и Сколковский институт науки и технологий запустили совместные курсы «Искусственный интеллект в промышленности». Для сотрудников московских организаций открыты шесть направлений обучения. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Обучение будет проходить по специальности «Машинное обучение», где профильные специалисты смогут повысить квалификацию в области анализа данных и машинного обучения, также для обучающихся предусмотрены несколько курсов по моделированию последовательных данных и событий, которые рассчитаны и на новичков в профессии, и на опытных инженеров. В их рамках столичные специалисты научатся работать с базовыми алгоритмами машинного обучения, составлять программы для моделирования на языке Python, строить модели нейронных сетей для прогноза, анализировать временные ряды и так далее. Также доступны две программы, направленные на популяризацию и разработку использования российских решений на базе прикладного искусственного интеллекта для реализации проектов устойчивого развития. Они призваны помочь разработчикам ESG-концепций повысить свою квалификацию.

По мнению главы исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе Сколтеха Евгения Бурнаева, такие курсы позволят готовить специалистов предприятий и менеджеров к проектной и технологической деятельности в области анализа данных и машинного обучения. Он также отметил, что сегодня важно познакомить менеджеров корпораций с основными техническими аспектами при использовании в бизнес-проектах искусственного интеллекта.

После прохождения аттестации студентам «Московской технической школы» выдадут удостоверение о повышении квалификации. Для участия в проекте организации нужно подать заявку на сайте или на Инвестиционном портале столицы.

