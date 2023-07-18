Московская техническая школа и НИУ МИЭТ подготовили три новых курса

Московская техническая школа при содействии Национального исследовательского университета МИЭТ запустила три новых курса по направлениям «Микроэлектроника и фотоника» и «Робототехника и сенсорика». Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня столичная промышленность нуждается в сотрудниках, которые обладают компетенциями в работе с инновационными технологиями. Для удовлетворения этой потребности мы реализуем образовательный проект «Московская техническая школа», который готовит специалистов для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности», - сказал Овчинский.

Курсы по направлению «Микроэлектроника и фотоника» позволят изучать теорию в данном направлении, а также помогут подготовить специалистов для проектирования и разработки элементов интегральной фотоники, и их производства.

Директор НИУ МИЭТ Владимир Лосев в свою очередь отметил, что знания, которые получат слушатели, позволят им свободно использовать «математический аппарат для работы с микроэлектронными и фотонными технологиями».

