Microsoft представила облачную версию Windows
Компания Microsoft представила облачную версию операционной системы Windows, сообщает пресс-служба корпорации.
Система получила название Windows 365. Отмечается, что ОС предназначена для доступа пользователей к своим приложениям и данным в удаленном режиме с любого устройства. В частности, нововведение рассчитано на обеспечение бесперебойной работы сотрудников различных компаний, работающих в дистанционном режиме.
По словам главного исполнительного директора Microsoft Сатьи Наделлы, новая ОС создает категорию Cloud PC — облачного персонального компьютера. Корпорация рассчитывает предоставить предприятиям «большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников» за счет хранения данных в облаке, а не на устройстве.
Доступ к новой операционной системе компании получат со 2 августа.
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