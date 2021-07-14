Microsoft представила облачную версию Windows

Система получила название Windows 365. Отмечается, что ОС предназначена для доступа пользователей к своим приложениям и данным в удаленном режиме с любого устройства. В частности, нововведение рассчитано на обеспечение бесперебойной работы сотрудников различных компаний, работающих в дистанционном режиме.

По словам главного исполнительного директора Microsoft Сатьи Наделлы, новая ОС создает категорию Cloud PC — облачного персонального компьютера. Корпорация рассчитывает предоставить предприятиям «большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников» за счет хранения данных в облаке, а не на устройстве.

Доступ к новой операционной системе компании получат со 2 августа.

