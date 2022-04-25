МегаФон запустит программу развития IT-специалистов Узбекистана
Компания «МегаФон» совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу развития и трудоустройства IT-специалистов. Сегодня на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» был подписан меморандум о сотрудничестве в данном направлении.
Отмечается, что оно будет направлено на IT-специалистов разного уровня по самым востребованным специальностям. После обучения они смогут пройти стажировку или приступить к работе над реальными проектами в команде МегаФона.
По словам генерального директора МегаФона Хачатура Помбухчана, у компании обширная экспертиза в реализации самых сложных IT-проектов.
«В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране – Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи Uсell. Мы видим огромный потенциал страны как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии, и мы готовы вносить свой вклад в развитие, делиться экспертизой и задействовать собственные ресурсы для подготовки профильных специалистов высокого класса», — отметил он.
Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Олег Пекось, в свою очередь, рассказал, что сегодня страна осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям: «Если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до миллиона человек. Мы рассчитываем, что сотрудничество с МегаФоном придаст импульс вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ».
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