МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит

МегаФон первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит. Для совершения покупки частями не нужно заполнять никаких документов, как при оформлении классических кредита или рассрочки, достаточно только номера телефона.

С помощью сервиса Яндекс Сплит покупатели могут приобрести любой товар от 800 рублей до 100 тысяч рублей. Размер первого платежа – четверть от стоимости товара, оставшуюся сумму покупатель может оплатить в течение 2, 4 или 6 месяцев. Оформить оплату частями можно за 2 минуты.

«На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца. Предложение особенно актуально накануне приближающихся новогодних праздников, когда спрос на электронику растет», – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

В компании отмечают, что доля клиентов, которые используют кредиты и рассрочку в МегаФоне составляет половину. Чаще всего таким способом покупают мобильные телефоны, наушники и другие аксессуары.

В Яндекс Сплит отмечают, что пользователи теперь получили простой финансовый инструмент, с помощью которого они смогут планировать покупки.

«Условия оплаты частями прозрачные и без мелкого шрифта. Мы видим, что пользователи уже активно используют BNPL-сервисы в онлайне и хотим масштабировать возможности сервиса оплаты частями Яндекс Сплит и на офлайн-покупки», – говорит Юлия Лебедева, руководитель продукта Яндекс Сплит.

